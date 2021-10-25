İkisi bağımsız ama UBP’li

Hükümetin istifa etmesinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşen ancak bir sonuç alamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün bağımsız milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tatar, 4 bağımsız milletvekilleriyle görüştükten sonra siyasi partilerin temsilcileriyle tekrar görüşüp görüşmeyeceğine karar verecek.

Hükümetin istifasının ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yaptığı görüşmelerini geçtiğimiz hafta tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün bağımsız milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede saat 11.30’da bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, Mesut Genç, Hasan Büyükoğlu ve saat 15.30’da ise bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak Meclis’te temsil edilen Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile ayrı ayrı görüşüp fikir alışverişinde bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başsavcı Sarper Altıncık ile de bir araya gelerek istişareler yapmıştı.Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, hiç bir siyasi partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söylemiş, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini belirtmişti.Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihinin belirlenmesi benim de tercihimdir” şeklinde konuşmuştu.Bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, siyasi partilerin temsilcileriyle tekrar görüşüp görüşmeyeceğini bu görüşmelere göre değerlendireceğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü ifade etmişti.