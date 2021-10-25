Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda “tam bir çöküş” yaşandığını savundu. Özyiğit, “sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin ülkede tam tersine kaos yarattığını” ileri sürdü. Özyiğit, hükümeti “ülkede her alanda enkaz yaratmakla” suçladı.
Hayatın pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü, dövizde çok ciddi artışın yaşandığını ancak hükümetin gailesinin “kurultay ve koltuk” olduğunu ileri süren Özyiğit, hükümetin istifa etmesine rağmen halen erken seçim tarihini belirlemekten “ısrarla kaçtığını” da savundu.
Ziyaret boyunca hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladıklarını belirten Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda tam bir çöküş yaşandığına savundu. “Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğini, ancak bunlara çare üretmesi gereken azınlık hükümetinin tam tersine kaos yaratmaktan başka bir iş yapmadığını” ileri süren Özyiğit, “Ülkede her alanda enkaz yarattılar” diye konuştu.