Kritik uyarı

4 hekim örgütü, kaynağı belirlenemeyen yerel bulaşların hızla arttığını, salgının kontrolden çıkma riski olduğunu belirterek, salgının yayılma hızının kontrol edilmesi için topluma yaygın olarak tarama testi yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ortak açıklama yaptı, “Pandemi mücadelesi bireylerin yükümlülüğüne bırakılamaz. Toplumsal mücadele ve iş birliği şart” vurgusunda bulundu.

Örgütlerin, yerel bulaşın ve salgının yayılma hızının kontrol edilmesi için açıkladığı önlemler arasında düğünlerin, kalabalık seçim toplantılarının, toplu ibadetlerin, özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerin 3 hafta süre ile kısıtlanması, okulların açılmasının 21 gün sonraya ertelenmesi de var.

Ülkeye girişlerde karantina uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesini olumlu karşıladığını belirten sağlık örgütleri, “Karantina uygulamaları sonunda da PCR testi yapılarak kişilerin negatif olduğunun teyit edilmesi gerek” açıklamasında bulundu.

Örgütler, Covid-19 dışı sağlık hizmetlerin aksatılmaması, PCR test yapılan merkezlerdeki numune alma ve test çalışma tekniğinin denetlenmesi, sağlık sistemindeki organizasyonun tamamlanması, salgının hızının kontrol edilebilmesi için topluma yaygın olarak tarama testi yapılması ve denetimle ilgili konularda gereğinin yapılmasını istedi.

Sağlıktaki örgütler, hükümeti, ülkeyi bilimle değil, politika ve popülizmle yönetmeye çalışmakla da suçladı.

7 maddelik öneri sunuldu

Hekim örgütlerinin açıklamasında yerel bulaşın ve salgının toplum içinde yayılma hızının kontrol edilmesi için acilen alınması gereken tedbirler olduğu kaydedildi ve şunlar aktarıldı:

“1-PCR testlerinin sayısının (kapasite) artırılması olumlu bir gelişmedir ancak toplumun enfekte olmasının önlenmesi için yeterli değildir. Mevcut durumda kullanılmakta olan PCR testleriyle tespit edilen vakaların gerçekte pozitif olan vakaların tümü olmadığı, bazı pozitiflerin tespit edilemeyerek toplum içinde giderek artan yerel bulaşa yol açtığı görülmektedir. Diğer yandan virüs bulaşan kişilerin belirli bir virüs yükü oluşana kadar PCR testlerinin pozitif çıkmayabileceği de bilinmektedir.

2-Sağlık sisteminde hâlâ tamamlanmayan organizasyon bir an önce tamamlanmalıdır. Hastane kapasitesi dolmuş, sağlık çalışanları yorulmuştur. Son dönemde saptanan yerel vakalar ile temaslı saptanması ve takibinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Covıd-19 tanı, tedavi ve filyasyonda görevli ekiplerin genişletilmesi ve organizasyonu elzemdir.

3- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve diğer kamu hastanelerinde sürdürülmekte olan Covıd-19 dışı hizmetlerin aksatılmaması son derece önemlidir. Bu amaçla hastanelerde hizmet veren hekimlerle istişare edilerek gerekli düzenlemeler yapılmalı ve sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır. Diğer yandan hastanelerde yatan hastalara ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi ve hastanelere giriş-çıkışların kontrol altına alınması için yeterli sayıda güvenlik görevlisi istihdam edilmesi gerekmektedir. Poliklinik hizmeti için başvuran hastaların ise randevu ile alınması ve polikliniklerin fiziki yapısının ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.

“Topluma yaygın olarak tarama testi yapılması gerek”



4-Virüs temas ve damlacık yoluyla bulaştırmaktadır. O zaman toplum içinde virüs taşıyanlar, yani pozitif vakalar tespit edilerek diğer kişilerle temasları kesilmeli, yani toplumdan izole edilmelidirler. Salgının yayılma hızının kontrol edilmesi için topluma yaygın olarak tarama testlerinin yapılması gerekmektedir.

“Tüm kuralların denetimi yapılmalı”

5- Bireysel tedbirlerin uygulanması önemlidir. Aynı oranda iş yerleri, kamusal alanlar ve sosyal alanlarda da tedbirlere uyulması hayati önemdedir.

Tüm kuralların denetimi yapılmalı, kurallara uyumun artırılması için gereğinde yaptırımlar uygulanmalıdır.

“Etkinlikler 3 hafta süre ile kısıtlanmalı”

6-Virüsün bulaşması açısından yüksek riskli olan düğünler, kalabalık seçim toplantıları, toplu ibadetler, eğlence etkinlikleri gibi özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler 3 hafta süre ile kısıtlanmalı, bu sürenin sonunda durum yeniden değerlendirilmelidir.

“Okulların açılması 21 gün sonraya ertelenmeli”

7- Kaynağı belirlenemeyen yerel bulaşların hızla artması nedeni ile salgının kontrolden çıkma riski mevcuttur. Bu ortamda okulların açılmasının 21 gün sonraya ertelenmesi ve 21 günün sonunda yapılacak durum değerlendirmesine göre karar verilmesi gerekmektedir.”



Vudalı: Kontrolü kaybetmenin arifesindeyiz

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, yerel vakalarla ilgili önlem alınması konusunda uyararak, “Kontrolü kaybetmenin arifesindeyiz. Önümüzdeki haftalar hatta günlerde atacağımız adımlar çok önemlidir” dedi.

Vudalı, Covid-19 hastalığının tekrar kontrol altına alınabilmesi için tüm hazırlıkların ve uygulamaların uluslararası sağlık kuruluşların bilimsel önerileri doğrultusunda alınması, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası temelinde etkin ve bilimsel kararlar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Vudalı şunları aktardı, “Toplum içinde artan yerel bulaş sebebi ile yüksek riskli aktivitelerin geçici süre ile sınırlandırılması salgın kontrol altına alınana kadar değerlendirilmelidir. Riskli aktiviteleri (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/ ) web sitemizde Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA)’ne göre sınıflandırılmıştır. Yüksek riskli aktivitelerin sınırlandırılmaması durumunda yerel bulaş sayısı hızla artmaya devam edecektir…”