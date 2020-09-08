Toplum tedirgin

Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, hükümetin Bakanlar Kurulu kararlarında sürekli değişiklik yapmasının, halkı ne yapacağını bilemez duruma getirdiğini ileri sürdü.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, Covid 19 pandemisi ile ilgili atılan adımların “yanlışlığı” ile belirsiz bir ortamın yaratıldığını savunarak, “İkinci dalganın geleceğini birçok tıp uzmanı aylar önce söyledi fakat hükümet yetkilileri bu görüşlere itibar etmeyerek bugünü hazırladılar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle oy hesaplarına dönüştürülen Corona önlemlerinin yetersizliğinden halkımız tedirgin olmaya devam ediyor” dedi.

Kendi kendine önlem alarak günlük yaşantılarına devam etmeye çalışan vatandaşların endişeli olduğuna işaret eden Tunalı, vatandaşların hükümete güven duymamaya başladığını savundu.



Tunalı şöyle devam etti:“Hükümetin sağlık ve ekonomide gayet iyi gidiyoruz açıklamaları ise komik açıklamalar olarak değerlendiriliyor. Hükümetin diğer ortağı HP ise Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları eleştirerek ben size söylemiştim diyerek bu yanlış karardan kurtulacağını sanıyor. Tutarsızlığın devam etmesi durumunda bizleri daha kötü günlerin bekleyeceğini unutmayalım. Ekonomik yönden çok zordaolan işletmelerimiz vardır. Sizlerin görevi bu olağanüstü durumda kararlar üretmek ve halkımızın önünü açmak olmalıdır. Hala oy avcılığı ile hükümetçilik oynuyorsunuz.”Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda da görüşlerini dile getiren Tunalı, seçimlerin meclisten alınacak kararla 1 yıl ertelenmesini önerdi.