Kahraman unutulmayacak

Yılmaz YAKAR

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde askerlik görevini yerine getirirken nöbet sırasında Rum askerleri tarafından vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, şehit edilişinin 24’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Güvercinlik’te Allahverdi Kılıç’ın şehit edildiği nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, 61. Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Burak Yürütmen, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Allahverdi Kılıç’ın ailesi, aynı saldırıda yaralanarak gazi olan Burhan Cihangir ile askeri ve sivil yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre nöbet kulübesi önüne çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Açman, 4. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Üsteğmen Emre Sığırtmaç ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı. Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Açman: İşgal ve esarete alışık değiliz

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Açman törende yaptığı konuşmada, askerlik hizmeti sırasında görevi başında Rum askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Allahverdi Kılıç’ı şehit edilişinin 24’üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Açman, Türk milletinin işgal ve esarete alışkın olmayan bir millet olduğunu belirterek, şehitlerin hatıralarını yüceltmek, minnet ve şükran duygularını ifade etmenin en büyük görev olduğunu kaydetti.

Açman, şehitler vererek sahip oluna cumhuriyeti korumak ve kollamanın da en büyük görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Açman, Kıbrıs Türk halkının davasında haklı olduğunu ve Türkiye ile birlikte eskisinden çok daha güçlü olduğunu “sıfır asker” ve “sıfır garantide” ısrar eden Rum tarafının adayı Yunanistan’a bağlamak istediğini çok iyi bildiklerini ifade etti.

Sığırtmaç: Vatan savunması kararlılıkla sürdürülecek



Piyade Üsteğmen Emre Sığırtmaç da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları olarak millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet için yemin ettiklerini belirterek, icabında vatan cumhuriyet ve vazife uğrunda canlarını seve seve feda edeceklerine namus sözü verdiklerini, son nefeslerine kadar bu kutsal yemine sahip çıkacaklarını vurguladı.Vatan topraklarının Anavatan Türkiye ile birlikte yıllarca sürdürülen azimli ve kararlı mücadelenin eseri olduğunu söyleyen Sığırtmaç, vatan savunması görevini inanç, azim ve karalılıkla, gerektiğinde canlarını feda ederek yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.Sığırtmaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığını yok sayan ve kast eden düşmanların tahriklerine kapılmadan sorumluluğuna verilen vatan topraklarını canı pahasına korumaya devam edeceğini belirtti.

Töre: Oyuna gelmemeliyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Allahverdi Kılıç’ın savaş sırasında değil vatan topraklarını beklerken kalleşçe saldırı sonunda şehit olduğunu, Burhan Cihangir’in de malul gazi olduğunu vurguladı.

“Bu topraklarda şehitler ve gaziler olmasa bu ay yıldızlı bayraklar bu gönderde dalgalanamazdı” diyen Töre, bayrakları indirmek için bütün dünyada birtakım oyunlar oynandığını ifade etti.

Okyanus ötesi Kıbrıs’la alakası olmayan birtakım ülkelerin, “garantiler tabu değil, Türkiye’nin bölgede işi ne ve Türk askeri adan gitsin gibi” söylemlerde bulunduklarını kaydeden Töre, Doğu Akdeniz’de Fransızların ve İtalyanların Rumlarla dayanışmaya girip askeri tatbikat ve eğitimler yaptıklarını söyledi.

Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerini ancak Kıbrıs’ın tamamını ele geçiremediklerini söyleyen Töre, “Kuzey Kıbrıs’ı canımızla kanımızla sulayarak bu toprakları vatan yaptık” dedi.

1974’ten beri adada barışın hakim olduğunu söyleyen Töre, bu barışı adaya Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin getirdiğini kaydetti.

20 Temmuz’da Kıbrıs Türkü’nü kurtarmak için adaya gelen Türk askerinin gitmesi için uğraşıldığını söyleyen Töre, “Bu oyuna gelmemeliyiz” dedi

Türk ordusun adada daima kalacağını, Türkiye’nin ağırlığının daima hissedileceğini belirten Töre, Allahverdi Kılıç’ın şehit olduğu nöbet kulübesinin önünden Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’na selam gönderdiklerini kaydetti ve tüm şehitleri rahmetle andı.