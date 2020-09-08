Türkiye'de bin 703 kişiye Covid-19 tanısı

Türkiye'de son 24 saatte bin 703 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 103 bin 925 test yapıldı, bin 703 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta hayatını kaybetti, bin 47 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152'ye çıktı.



Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 olarak kayıtlara geçti.Aktif hasta 22 bin 627, ağır hasta sayısı bin 118, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.