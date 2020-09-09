‘Derin üzüntüsü içindeyiz’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi şantiyesinde yaşanan ölümlü iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Pilli, yazılı açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapımına devam edilen Pandemi Hastanesi şantiyesinde maalesef ölümlü bir iş kazası meydana gelmiştir. Aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden emekçimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Aysal: Sorumlular yargılanmalı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seren Aysal, Pandemi Hastanesi inşaatı sırasında bir işçinin yaşamını yitirmesinden duydukları derin üzüntüyü ifade etti; hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi ve sorumluların yargılanmasını istedi.

Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ölümlü iş kazası ile ilgili yürüteceği soruşturma sonucunda tüm sorumluları en erken zamanda yargı önünde çıkaracağına inandıklarını belirten Aysal, konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.



Aysal yazılı açıklamasında, söz konusu proje ile ilgili endişelerini, uyarı ve önerilerini ilgililer ve kamuoyu ile sürekli paylaşarak kendilerini göreve davet ettiklerini hatırlattı.

Yüksel: Oldukça üzücü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) önceki gün, yapımı devam etmekte olan Pandemi Hastanesi inşaat alanı içerisinde, Şerif Sami isimli 60 yaşındaki çalışanın yaşamını yitirdiğini çok büyük bir üzüntü ile öğrendiğini açıkladı.

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel, CoVid-19 ile mücadele edilmesi gereken bir dönemde, özellikle bir şantiye içerisinde en temel konulardan olan şantiye trafiği nedeniyle ölümlü iş kazasının yaşanmasının oldukça üzücü olduğunu açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyanın her yerinde inşaat işkolunun en tehlikeli işkollarından biri olduğunu da belirten Yüksel, inşaatlardaki iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin verilerin işkolunun özelliğinden dolayı belki de en eksik ve hatalı veriler olmakla birlikte bu gerçeği yansıttığını ifade etti.