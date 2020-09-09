Reçete kabul edilemez

Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve siyasi parti liderleriyle görüştü.

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliğinde siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin açılışında konuşan Lavrov, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili hiçbir reçete dayatılmaması ve özellikle yapay zaman sınırlar konulmaması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, ülkesinin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözümü desteklediğini belirterek “etrafınızda ve özellikle Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinde olanlarla ilgili fikrinizi almak bizim için çok önemlidir” dedi.

Görüşmeye DİSİ Başkanı Averof Neofitou, AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou, DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopoulos, Vatandaşlar İttifakı Lideri Yorgos Lillikas, Dayanışma Partisi lideri Eleni Theocharous, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği lideri Charalambos Theopemptou ve Demokratik Uyum lideri Marios Garoyan katıldı.



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 11:02

Medyanın da hazır bulunduğu açılış konuşmasında Lavrov, Rum lideri Nikos Anastasiades, Meclis Başkanı Dimitris Syllouris ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümüyle ilgili fotoğraf sergisini ziyaret ettiğini dile getirdi.İki ülke arasında, ekonomi ve kültür gibi pek çok alanda var olan ilişkilerin karşılıklı çıkarlara sahip olduğunu vurguladı.İki halk arasındaki bağların köklerinin yüz yıllarca geriye gittiğini dile getirdi.Lavrov Kıbrıs’la ilgili olarak "Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözümü içten destekliyoruz. Kimsenin Kıbrıs tarafına reçeteler dayatmaması ve özellikle yapay zaman sınırlamaları koymaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.