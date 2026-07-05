Lapta Oteller Bölgesi girişinde dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasının ardından bir araç alev alarak tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.