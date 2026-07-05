Trafikte bir sürücüyü takip ederek küfür ettiği, tabanca doğrultup "Seni vururum ha" diyerek tehditte bulunduğu iddia edilen Y.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının aracında yapılan aramada tabanca görünümlü çakmak bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, soruşturmayı yapan polis mahkemede detayları aktardı.

Polis, 2 Temmuz tarihinde saat 22.00 raddelerinde Kuzey Çevre Yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka aracın sürücüsü olan Y.K.'nin Y.D. yönetimindeki AB 024 E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Alayköy Çemberi’nden Lefkoşa istikametine dönüldüğü sırada aracının camını açarak yolun solunda seyreden Y.D.’ye hitaben küfür içerikli sözler söylemek suretiyle İtale-i Lisan suçunu işlediğini anlattı. Polis, zanlının bir süre daha aracıyla ilerledikten sonra araç içerisinden Y.D.’ye tabanca doğrultarak "Seni vururum ha" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, olayın 3 Temmuz tarihinde bildirildiğini, aynı gün tespit edilen zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, şoför koltuğunun alt kısmında tabanca görünümlü bir çakmak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Polis, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sorgusunda itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu belirtti. Ayrıca olay yerini kapsayan bölgedeki kamera görüntülerinin temin edilerek inceleneceğini, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve yürütülecek tahkikat bulunduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

