Sürat suçu ilk sırada

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 745 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 419 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 65 araç da trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde en fazla ceza yasal hız sınırını aşan sürücülere kesildi. Kontrollerde 163 sürücünün süratli araç kullandığı tespit edilirken, 47 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 27 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan, 15 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 12 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 11 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 8 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bunun yanı sıra 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı, 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 2 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı, bir sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, bir sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı ve bir sürücünün de polisin "dur" emrine riayet etmediği tespit edildi. Diğer trafik suçlarından ise 125 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında toplam 419 sürücü rapor edilirken, 65 araç trafikten men edildi.