‘Ülkemizi seviyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, Kuzey Kıbrıs'ta yaşamaktan genel olarak memnun olduklarını ancak birçok konuda sorun olduğunu dile getirdi.

Diyalog’un "Bu ülkede yaşamaktan memnun musunuz?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların büyük bölümü adada yaşamaktan mutlu olduklarını ifade ederken, hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar, plansız nüfus artışı, trafik, uyuşturucu, partizanlık ve denetim eksikliği gibi sorunların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Vatandaşlar, yetkililerden özellikle hayat pahalılığıyla mücadele, denetimlerin artırılması ve halkın refahını yükseltecek adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Osman Ağdaç

“Kıbrıs’ta yaşamaktan çok mutluyum. Ülkemi seviyorum ancak beni rahatsız eden siyasettir. Siyaset zayıftır. Diğer yandan pahalılık çok fazladır. Çok mutlu olduğum bir şey yok. Yetkililerden beklentimiz hayat pahalılığına karşı önlem almalarıdır. Birçok insan sıkıntı yaşıyor. Genel olarak şikayetler de aynıdır. Basından beklentilerimiz de Kıbrıs konusuna ve hayat pahalılığı konularına daha fazla değinmeleridir.”

Cemal Sezener

“Kıbrıs’ta yaşamaktan memnunum ancak ülkemize gelen yabancıların kaliteli olmaması her gelenin buraya gelip kalması rahatsız edicidir. Beni en çok mutlu eden konular bu ülkenin bağımsız ve egemen olmasıdır. Yetkililerden beklentimiz daha fazla gayret göstermeleridir. Basın sektöründe en beğendiğim kurum Diyalog Medya’dır. Reşat Akar tüm konulara değiniyor ve doğruyu bizlere aktarıyor.”

Deniz Şençiçek

“Kıbrıs’ta yaşamaktan çok mutluyum. Dünyanın en güzel ve en güvenilir ülkelerinden biridir burası. Sadece bu ülkede gördüğüm hükümetin adamına göre davranmasıdır. Tanıdığınız varsa işlerinizi çözersiniz yoksa hiçbir şeysiniz. Dünyada böyle güzel bir ülke olduğunu düşünmüyorum ama bu ülkede yaşanan olumsuzluklar üzücüdür. Bu ülkeyi bozuyorlar onun dışında bu adada olmaktan çok mutluyum. Bu ülkedeki sorunların değişeceğine de pek inanmıyorum.”

Hüseyin Has

“Bu ülkede yaşamaktan mutluyum. Ekonomik olarak zorluklarımız var ancak çok memleket gezdim bizim ülkemiz gibi bir yer görmedim. Bu ülkede beni en çok mutlu eden konular sağlığımızın yerinde olması ve çocuklarımdır. Mutsuz olduğum konular Kıbrıs’ın içerisinde bulunduğu durum, ekonomik sıkıntılar, son dönemlerde meydana gelen olumsuz olaylar, uyuşturucu patlaması ve trafik gibi sıkıntılar bizleri rahatsız ediyor. Yetkililerden beklentimiz halkın daha rahat yaşayabilmesi için çalışmalarıdır.”

Osman Biryılmaz

“KKTC’de yaşamaktan mutlu sayılırım. Tüketiciyi koruyan yasalar bu ülkede yok. Ondan sonra da ekonomi bir yerlere kaydı diye yöneticiler şikayet ediyor. Mutlu olduğum konular başka ülkelere göre asayiş konusunda iyi olmamızdır ancak trafik de de ciddi sıkıntılarımız olduğu ortadadır. Yetkililerden beklentimiz bu ülkede yaşanan sorunları ortadan kaldıracak çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet İslamoğlu

“Doğup büyüdüğümüz yer olan Kıbrıs’ta yaşamaktan dolayı mutluyuz. Ülke içerisinde beni en çok üzen konular gençlerin faydalı işlere yönelmemesi, üretmemeleri ve eğitimin yetersizliğidir. Ülkede savaş olmaması da bizleri sevindiren tarafıdır. Ekonomi ve fiyatlar başını alıp gitti. Bu noktada yetkililerden beklentilerimiz var ancak adım atacaklarını düşünmüyorum. Artık parti değil kişi seçmemiz lazım diye düşünüyorum. Tüm bakanları bizlerin seçmesi lazım çünkü halk olarak zarar görüyoruz.”

Ahmet Ertür

“Bu ülkede yaşamaktan eskiden çok memnundum ancak son 5-6 yıldır memnun değilim. Bu ülkede çok şey değişti. Plansız nüfus artışı, partizanlıklar, yolsuzluklar ve pahalılık oluştu. Beni bu konular rahatsız ediyor. Biz tüm alışverişlerimi güneyden yapıyorum. Ülkede mutlu olduğumuz durum her şeye rağmen herkesin bir birini tanıyor olması, trafiğin durumu gibi konulardır. Bu sorunlarla ilgili yetkililerden beklentimiz gereksiz yere af çıkarılmaması, denetim ve pahalılıkla mücadeledir.”