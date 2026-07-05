Vurdu, yıktı

Yeniboğaziçi'nde alkollü olduğu belirtilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan çift kabin araç yol kenarındaki iki iş yerine çarparak dükkânın içine girdi. Kazada yaralanan sürücü hastanede müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında Yeniboğaziçi İstiklal Caddesi üzerinde Yusuf Özgülleciler (E-38), 168 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 892 P plakalı çift kabin araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve iki iş yerine ait dış cephe ile vitrin camlarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.