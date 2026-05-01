Kurallara uyulmuyor

Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum Costas Mavrides, adada devam eden şap hastalığı salgını nedeniyle Kıbrıslı Türk üretici ve yetkililerinin AB kurallarını uygulamayı reddettiğini iddia ederek, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk tarım sektörüne sağladığı fonların durdurulması çağrısında bulundu.

Mavrides “Kıbrıs'ta şap hastalığıyla ilgili devam eden bir hayvan sağlığı krizi var ve bu kriz siyasi bir krize dönüştü" yorumunda bulunarak Avrupa Tarım Komiseri Christophe Hansen'e doğrudan hitap ederek şunları söyledi:

“Özellikle, özgür bölgelerdeki hayvancılık yapanlar, binlerce hayvanı öldürerek talimatlarınızı ve protokollerinizi uyguluyorlar, ancak Kıbrıs'ın kuzeyinde aynı önlemler uygulanmıyor. Bu hal ve hastalığın yayılmaya devam etmesiyle, talimatlarınıza uyan hayvancılıkla uğraşan çiftçiler tekrar tekrar cezalandırılırken, işgal altındaki bölgelerdekiler bunları uygulamayı reddedecek mi? Bu adil bir muamele mi? İkinci olarak, herhangi bir önlem alacak mısınız, yoksa fonlar işgal altındaki bölgelere gitmeye devam mı edecek? İşgal gıdayı nasıl etkiliyor? Sizin de sorumluluğunuz var. Bu muamele adil mi? Evet mi, hayır mı?”

Cyprus Mail’in KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak bir sonuç alınamadı iddiasında bulunuldu.

