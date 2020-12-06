Kuzey Kıbrıs’ta 14, güneyde 369 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 845 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 7’sinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 2845

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar: 13

Yerel vakalar:1

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 5

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 273.979

Toplam vaka sayısı: 1164

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 1056

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 103

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 27

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 74

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 2



Türkiye’de durum vahim

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı,

196 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 178 bin 903 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre; son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 128 oldu. 4 bin 100 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye çıktı.

Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e ulaştı. Hasta sayısı 533 bin 198, vefat sayısı 14 bin 705, ağır hasta sayısı 5 bin 800, aktif hasta sayısı da 91 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs'ta 369 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta Son 24 saat içerisinde Coronavirüs 2 can daha aldı, 369 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre; dün yapılan 9 bin 744 testin 369'u pozitif çıktı. Pandeminin başından beri kaydedilen vaka sayısı toplamda 12 bin 181'e yükseldi. Coronavirüs nedeniyle tedavi altındaki 82 yaşındaki kadın ile 81 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 59'a ulaştı.