Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 76 yaşındaki sürücü Serkan İltaşlı yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan kazazedenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 11.00 sıralarında, PG 405 plakalı aracı ile Dörtyol’dan, Alaniçi istikametine doğru seyreden Serkan İltaşlı, viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından tarlaya savruldu. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

