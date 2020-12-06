BMW’yi bariyere çıkardı 

Onur ULAĞ

Lefkoşa- Alayköy anayolu üzerinde dün çelik bariyerlerde asılı duran aracı görenler hayretlerini gizleyemedi. Büyük bir şans eseri ciddi bir yaralanmanın olmadığı trafik kazası dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre; Alayköy’den Lefkoşa istikametine doğru seyreden 61 yaşındaki Hüsnü Güven yönetimindeki FP 177 plakalı araç aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu aynı yöne giden 27 yaşındaki Tolga İlkim Kaplan yönetimindeki BMW marka GY 454 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan GY 454 plakalı araç, yolun solundaki bariyerlere çıkarak asılı kaldı.

İddialara göre FP 177 plakalı araç sürücüsü Hüsnü Güven kaza esnasında 280 promil alkol tesiri altındaydı.

Büyük bir şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza hakkında polis soruşturma başlattı.