CTP endişeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi 5 + BM zirvesinin ardından sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve sendikalara istişare ziyaretleri başlattı.

CTP’nin gayriresmi 5+BM zirvesi ardından başlattığı istişare ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) gerçekleşen ilk ziyarette, Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşlik etti ve Cenevre zirvesinde yaşanan gelişmeler ve bunun Kıbrıs Türk toplumuna etkileri ele alındı.

Cenevre’de Kıbrıs Türk liderliğinin sergilediği tutumdan dolayı Kıbrıslı Türklerin çözüm isteyen taraf pozisyonundan uzaklaştığını ve dünyayla bağlantının kopma noktasına ulaşabileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Eşit egemenlik ve iki devletli çözüm” önerisiyle zirveye gittiğini ancak bunun kabul görmeyeceğinin açık bir şekilde ortada olduğunu öne süren Erhürman, zirveden önce diğer tarafların Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyondan yana tavır koyduklarını vurguladı.

Asparagas dediği belgeyi sundu

Erhürman, Cenevre’ye gitmeden önce pandemi gerekçe gösterilerek Tatar’ın Meclis’e gelip bilgilendirme yapmadığını, Cenevre’de bu bilgilendirmeyi beklediklerini söyledi.

Kendileri Cenevre’deyken basında 6 maddelik bir önerinin çıktığını ifade eden Erhürman, heyetle yapılan toplantıda “Bu maddeleri mi sunacaksınız?” sorusunu sorduklarını ancak Tatar’ın kendilerine “Böyle bir belge yok. Bunlar asparagas haberlerdir” dediğini, ancak ertesi gün belgenin sunulduğunu iddia etti.

“Bu belge müzakerelerin başlamaması için sunuldu”

Tatar ve heyeti tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulan belgenin ilk maddesinde iki kesimin statülerinin eşitlenmesi gerektiğinin yer aldığını vurgulayan Erhürman, “BMGK’nın böyle bir karar alamayacağı herkes tarafından bilindiğine göre sunulan belge, ‘Türk tarafı müzakerelere başlamak istemiyor’ anlamına gelir” dedi.



“Bu sayede Annan Planı referandumundan beri çözüm istemeyen taraf statüsünde olan Rum tarafının artık çözümü savunan taraf olarak görüldüğünü öne süren Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının çözümün dışına çıkan ve gerçekçi olmayan öneriler ortaya koyan taraf konumuna düşürüldüğünü söyledi ve bunun CTP tarafından kabul edilmeyeceğini vurguladı.



Kanber: Motivasyonumuzu düşürdü

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, toplumun derin bir kaygı yaşadığını, ekonominin ve esnafın günden güne yok olduğunu söyledi.

Bu koşullarda Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs müzakerelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Kanber, “Dünyayla entegre olabilecek bir sistemin, federal temelde yürütülen görüşmeler bizim için de bir motivasyondu ancak Kıbrıs Türk tarafının bu çizgiden uzaklaşması motivasyonumuzu düşürdü” dedi.

CTP’den anlamlı bağış

Öte yandan Yeni kurulan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne ilk bağışın Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) geldiği açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamada, ilk bağışı yapan CTP’ye duyarlılığı için teşekkür edildi.

Dernek 0548 831 62 30 numaralı telefondan bağış makbuzları karşılığında derneğin faaliyetlerine yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

