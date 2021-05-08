Çabalar sürecek

Portekiz’i ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir sonraki beşli görümenin Temmuz ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Alithia gazetesi “Yeni Beş Taraflı Konferans Temmuz’a Gidiyor- Başkan Bugün Avrupalı Liderleri Bilgilendiriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, taraflar arasında anlaşma olması durumunda, bir sonraki beş taraflı konferansın önümüzdeki Temmuz ayında toplanması çağrısı yapmasının beklendiğini haber verdi.

Lute’un bu ay sonunda Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinin ardından, Haziran ayında Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten gazete, Lute’un bunun öncesinde ise, Guterres’ten alacağı yeni görev yetkileri temelinde, tüm ilgili taraflarla koordine olacağını kaydetti.

Temmuz ayı ortaları ile sonlarında, beş tarafın yeni beş taraflı konferansa çağrılacağını belirten gazete, konferansın New York veya Cenevre’de mi gerçekleştirileceğinin ise henüz netleşmediğini belirtti.

Taraflar arasındaki “uçurumun” olduğu gibi kaldığını da yazan gazete, hiç kimsenin BM Genel Sekreterinin çabasının sonuç verip vermeyeceğini bilmediğine işaret etti.

Gazete, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi zirvesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresiniz uzatılmasıyla ilgili raporunu Güvenlik Konseyine sunacağı Temmuz sonunun, kritik dönüm noktaları olduğuna da işaret etti.



Rum kesiminin, uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi ve iki devlet çözümünü terk etmesi için Türkiye’ye yönelik baskı kullanılması amacıyla, Anastasiadis’in bugün ve yarınki temasları aynı zamanda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in temaslarıyla, gerek Avrupa ülkeleri, gerekse BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine yönelik aktif bir şekilde hareket etmekte olduğu da belirtildi.

Türkiye’ye mesaj verilecek

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada, Avrupalı ortaklarının, AB-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gündem perspektifinin ele alınacağı Haziran ayındaki Avrupa Konseyinde “Türkiye’ye açık ve net bir mesaj göndereceklerine dair inancını belirttiğini” yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis, çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Litvanya’da, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis’le gerçekleştirdiği ve Cenevre’deki beş taraflı gayri resmi konferansın ele alındığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “ne yazık ki Türk tarafının ileriye götürdüğü tezlerin, BM Güvenlik Konseyinin ilgili tüm kararları ve AB’nin ortak tezine aykırı olduğunu” ileri sürdü.

Hristodulidis “bu tezlerin, üzerinde mutabık kalınan çerçevenin dışında olduğunu, aynı zamanda bu tezlerin net hedefinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi değil bölünme olduğunu” iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise “Avrupa Mücadeleleriyle Devam Ediyorlar” başlıklı haberinde, Rum kesimi ile Ankara’nın Cenevre ve gayri resmi beş taraflı konferansı geride bırakarak, çabalarının ağırlığını Avrupa’ya yönelttiklerini yazdı.

Bir sonraki zirve toplantısının Haziran ayında olduğunu, ancak bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısında puan kazanma çabasıyla, Avrupa mücadelelerinin erkenden başladığı yorumunu yapan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in AB’li ortakları arasında bir tura başladığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun ise “destek için dostlarına koştuğunu” yazdı.