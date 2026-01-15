Lokum tespit etti

Ercan Havalimanı’nda Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında uyuşturucuyla yakalanan M.A.(E-22) mahkemeye çıkarıldı. Dedektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine tespit edilen zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 13 Ocak tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak üzere işlem yapan zanlının, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında dedektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, valizi içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

