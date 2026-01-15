Öfkesi pahalıya patladı

Gönyeli’de 5 Ocak’ta meydana gelen olayda 24 yaşındaki Y.G. (E), eski sevgilisiyle ilişkisi olduğu gerek-çesiyle trafikte karşılaştığı A.D.’yi takibe aldı. Zanlı, bilerek ve kasten aracıyla A.D.’nin aracına çarptı.

A.D. yönetimindeki araç savrularak park halindeki 5 ayrı araca çarptıktan sonra durdu. Araçlarda top-lam bir milyon liralık maddi hasar oluşurken, Y.G. ile A.D. yaşanan olaydan sonra kendi aralarında an-laşarak, polise yalan bilgi verdi. Gönyeli Polis Karakolu’na giderek meydana gelen olayı trafik kazası olarak anlatan Y.G. ile A.D.’nin yalanı 8 gün sonra ortaya çıktı. Olay yerindeki kameraları inceleyen ve zanlıların yalan söylediğini tespit eden polis, Y.G.’yi kasti hasar ve amme fesatçılığı, A.D.’yi ise sadece amme fesatçılığı suçundan tutuklayarak, mahkemeye çıkardı.

Polis olguları aktardı

Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Gönyeli’de Kuzey Sokak üzerinde meydana gelen olayda, PR 682 plakalı araç sürücüsü olan zanlı Y.G.’nin, eski sevgilisiyle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle AA 891 L plakalı araç sürücüsü zanlı A.D.’yi takip ettiğini söyledi. Polis, zanlı Y.G.’nin A.D.’yi durdurmak maksadıyla, kullanmakta olduğu aracın ön kısmı ile AA 891 L plakalı aracın arka kısmına art arda iki kez çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis, çarpmanın etkisiyle AA 891 L plakalı aracın savrulduğunu, park halinde bulunan HH 900, YF 075, SZ 944, MN 274 ve LR 653 plakalı araçlara çarparak durabildiğini belirtti. Polis, olay sonucunda çok sayıda aracın zarar gördüğünü ve meydana gelen hasarın yaklaşık bir milyon TL olarak hesaplan-dığını kaydetti.

Polis memuru; olayın ardından aynı gün içerisinde her iki zanlının Gönyeli Polis Karakolu’na giderek meydana gelen olayı trafik kazası olarak beyan ettiklerini, bu doğrultuda ifade verdiklerini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası olmadığını, zanlıların gerçeğe aykırı beyanda bulunarak amme fesatçılığı suçunu işlediklerini aktardı.

Polis, meseleyle ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda zanlıların tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Y.G.’nin soruşturma kapsamında gönüllü bir ifade verdiğini, alınması gereken tanık ifadeleri ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirtti.

Biri teminatla serbest

Polis, zanlı Y.G.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, zanlı A.D.’nin ise amme fesatçılığı suçundan uygun bir teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme; zanlı A.D.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme; zanlı Y.G.’nin ise soruşturma maksatlı iki gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.