İkili ilişkiler ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temasları kapsamında bir dizi resmi görüşme ve ziyarette bulundu.

İncirli, temaslarının ilk ayağında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; görüşme verimli ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ekonomik ve mali iş birliği konuları, bölgedeki güncel siyasi gelişmeler ve enerji odaklı meseleler ele alındı.

Görüşme, tarafların karşılıklı hediye takdimiyle tamamlandı. İncirli’ye bu ziyarette CTP Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel eşlik etti.

CTP Genel Başkanı, Ankara temasları kapsamında ayrıca Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunları ve beklentileri ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonu hakkında detaylı bilgiler de paylaşıldı. Ziyaretin ardından İncirli ve dernek başkanı Tolga Ünsaldı, dernek binasında yer alan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a ait eserlerden oluşan resim sergisini gezdi. Bu ziyarette de İncirli’ye Fikri Toros ve Feriha Tel eşlik etti.

CTP’den CHP Parti Okulu’na ziyaret

Bu arada CTP heyeti, Ankara programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde faaliyet gösteren CHP Parti Okulu’nu da ziyaret etti. Ziyarette, parti okullarının demokratik siyaseti güçlendirmedeki rolüne dikkat çekildi. Ziyarete CTP’den Feriha Tel ve Fikri Toros, CHP heyetinden ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Özcan Şükrü Baripoğlu katıldı.



Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026, 08:28