Yaktığı meşale sönmeyecek

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ölümünün 42’nci yıldönü-münde Anıttepe’deki kabri başında anıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, ardından bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyü-kelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, mil-letvekilleri, siyasi parti, kurum ve dernek temsilcileri, diğer askeri erkân, öğrenciler ve Dr. Fazıl Kü-çük’ün ailesi katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve ardından konuşmasıyla son buldu.

Dr. Fazıl Küçük anma törenleri saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programla devam etti.

Programa Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Sevim Küçük’ün konuşmasıyla devam etti.

Program, Meral Vedat Ertüngü Lisesi korosu tarafınan seslendirilen oratoryo ile sona erdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Sevim Küçük konuşmasında, Dr. Küçük’ün sadece ölüm yıldönümünde değil KKTC var oldukça anılması gerektiğini belirterek “devlet adamı mıydı yoksa bir inanç, idol, yaşam tarzı mıydı?” dedi.

Dr. Küçük’ü hatırlayan, mücadelesini bilen kaç kişi kaldığını soran Küçük, yıllar geçtikçe barışın içine doğmuş nesillere Dr. Küçük’ü ve milli mücadelenin önemini anlatmanın yollarının bulunması gerektiği-ni belirtti.

Denktaş ve Küçük İstanbul'da anıldı

Bu arada Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 14’üncü, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıl dönümleri vesilesiyle İstanbul'da tören ve anma programı düzenlen-di.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre; Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğin-de, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesince organize edi-len anma programına, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs gazileri ve halkı katıldı.



