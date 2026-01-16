Endişeye gerek yok

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, uluslararası gelişmelerle ilgili ABD Dışişleri Ba-kanı Marco Rubio ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi Brüksel'de düzenlenen ve Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marinela Rauna 'nın Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dö-nem Başkanlığındaki önceliklerini anlattığı basın toplantısına yer verdi.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki altı ay içerisindeki hedeflerini anlattı ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sloganının “dünyaya açık, özerk bir Avrupa Birliği” olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Gazze’deki durum ve İran’da yaşananlarla ilgili konuşan Kom-bos Kızıldeniz, Somali ve Yemen’deki gelişmelerden de bahsetti.

Tüm bu gelişmelerin eş zamanlı meydana geldiğine dikkat çeken Kombos, sürekli olarak sa-vaş, rekabet ve radikalleşme tehlikeleri ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Coğrafik olarak bazı gelişmelere çok yakın olduklarını belirten Kombos, “kendileri de yabancı bir kuvvet tarafından işgal ve istilaya maruz kaldıkları" ve "benzer tecrübelere sahip oldukları" iddiasıyla Ukrayna savaşına da çok yakın olduklarını savundu.

Kombos, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için temas halinde olduklarını da belirtti.