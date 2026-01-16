İdamlar durduruldu

İran’ın başkenti Tahran'da sokakların durulduğu yönünde haberler gelirken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 800 idamın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ABD Başkanı Trump'ın durumu halen yakından takip ettiğine ve tüm seçeneklerini masada tuttuğuna vurgu yapıldı.

İran'da gerilimli günlerin ardından tansiyon düşüyor. Ülkeden gelen son bilgiler özellikle büyük kentlerde protestoların azaldığı ve sokakların sakinleştiği yönünde.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini ve bu kapsamda önceki gün gerçekleşmesi beklenen "800 infazın durdurulduğunu" aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu nedenle Başkan ve ekibi, bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadesini kullandı.

Leavitt, "Başkan, durumu yakından takip etmeye devam ediyor, ancak tüm seçeneklerini masada tutuyor." sözlerini bir kez daha tekrarladı.

İran hava sahası yeniden açıldı

İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı.

Uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.

Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.

İsrail -İran geriliminde de tansiyon düşüyor

İran'daki rejim karşıtı protestolarla beraber bölgede artan gerilim, diplomatik yollarla azalmaya başladı.

ABD Başkanı Trump'ın ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin açıklamalarının ardından İran-İsrail geriliminde de yumuşama iddiaları ortaya atıldı.

Piyasalar tansiyonun düşmesine olumlu tepki verirken petrol fiyatlarında yüzde 3'e yakın düşme gözlendi.

