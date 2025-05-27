Long Beach’in korkulu rüyası

Hüseyin ÇİÇEK

İskele ve Gazimağusa’da, 2 yıl içerisinde toplamda 18 eve girerek yüklü miktarda para, ziynet eşyası, tabanca, alkollü içki ve muhtelif eşyalar çalan Hüseyin Akkoyun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının iki ilçede 18 evden çaldığı 881 parça eşyanın bulunduğu belirtildi. Zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı ifade edilerek, tutuklu yargı talep edildi. Mahkeme; zanlının tutuklu yargılanmasına karar verirken, 22 gündür soruşturmayı yürüten polis duruşmada detayları anlattı.

Polis memuru Salih Yıldız; zanlı Hüseyin Akkoyun’un, ev açma sirkat ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu açıkladı. Polis; zanlı Hüseyin Akkoyun’un 3 Mayıs 2025 tarihinde Long Beach Bölgesi’nde, devriye gezen polis ekibi tarafından maskeli şekilde tespit edildiğini anımsattı. Polis memuru; zanlının üzerinde ev açmaya yarayan birçok alet bulunduğunu yineledi.

Polis; bölgede yapılan aramada bir adet 7.65 çapında tabanca bulunduğunu da anımsattı.

Zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini kaydeden polis; yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları, değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

18 ev, 881 parça eşya

Polis memuru Salih Yıldız; yapılan araştırma sonucunda, ele geçirilen tabanca ve ziynet eşyalarının bir kısmının, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalındığının belirlendiğini aktardı.

Polis; zanlının tasarrufunda 18 evden çaldığı 881 parça çalıntı emarenin bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan ve hapislik cezası alması kuvvetle muhtemel olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

