Tedarikçi ‘Lexsus’

Alsancak’ta Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Tatil Operasyonu’nda iki tür uyuşturucuyla yakalanan Mustafa Kavaz, tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Telegram üzerinden Lexsus lakaplı bir kişi ile yazışmaları tespit edilen zanlı Kavaz’ın uyuşturucu maddeleri Boğaz Piknik alanında gömülen bir yerden aldığı tespit edildi.

Uyuşturucu maddeleri içmek için aldığını itiraf eden zanlı Kavaz’ın 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Girne’de Yavuz Çıkarma Plajı Çemberinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tatil Operasyonu kapsamında, zanlının kullanımında bulunan araçta arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 4 gram kokain ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 45 bin 400 TL nakit para ele geçirildiğini belirtti.

Polis; zanlının Telegram üzerinden bağlantı kurduğu Lexsus lakaplı kişinin yönlendirmesi ve kendisine atılan lokasyon üzerine uyuşturucuları Boğaz Piknik alanında gömülü olduğu yerden aldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis; zanlıya uyuşturucu temin eden şahısların arandığını, cep telefonu görüşmeleriyle yazışmalarının inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

