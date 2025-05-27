Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önceki akşam bir restoranda cep telefonu çalındı. Kamera kayıtlarından Erhürman’ın cep telefonunu çalarken görülen iki kişi tutuklandı. Polis; cep telefonunun henüz bulunamadığını açıklarken, tutuklanan zanlılar Fuat Özkurt ile Deniz Özkılıç dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis; 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.40’ta Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti. Polis; kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu mahkemeye çıkarılan zanlıların çaldığının tespit edildiğini kaydetti. İki zanlının tutuklandığını, cep telefonunun arandığını söyleyen polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, üç gün ek tutukluluk talep etti.
Mahkemede söz alan zanlılar; cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan etti.
Mahkeme; zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.
Telefon bulunamadı
Lokantada Erhürman’ın cep telefonunu çalmakla suçlanan Fuat ile Deniz’i kamera görüntüleri ele verdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önceki akşam bir restoranda cep telefonu çalındı. Kamera kayıtlarından Erhürman’ın cep telefonunu çalarken görülen iki kişi tutuklandı. Polis; cep telefonunun henüz bulunamadığını açıklarken, tutuklanan zanlılar Fuat Özkurt ile Deniz Özkılıç dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
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