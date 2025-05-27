Telefon bulunamadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önceki akşam bir restoranda cep telefonu çalındı. Kamera kayıtlarından Erhürman’ın cep telefonunu çalarken görülen iki kişi tutuklandı. Polis; cep telefonunun henüz bulunamadığını açıklarken, tutuklanan zanlılar Fuat Özkurt ile Deniz Özkılıç dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.40’ta Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti. Polis; kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu mahkemeye çıkarılan zanlıların çaldığının tespit edildiğini kaydetti. İki zanlının tutuklandığını, cep telefonunun arandığını söyleyen polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar; cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan etti.

Mahkeme; zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

