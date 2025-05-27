Cezaevine gönderildi

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdıktan sonra yere atan ve ayak bileğinin kırılmasına neden olan Eray Tolga Keçeli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı davaları görülünceye kadar bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru; olayın 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Serhatköy’de oyun parkı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis; Eray Tolga Keçeli'nin dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdığını ve yere attığını açıkladı.

Polis; 21 yaşındaki kızın sağ ayak bileğinin ters dönüp kırıldığını kaydetti. Polis; 24 Mayıs 2025 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

