"Fotoğrafla yaşam" karma fotoğraf sergisi çarşamba günü açılıyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'ndeki (Gönyeli SAM) "Fotoğraflarla yaşam" isimli karma serginin açılışı saat 19.00'da yapılacak. Sergi 3 gün sürecek.

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu'nun açacağı sergiden elde edilecek gelirin tamamı Gönyeli - Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlanacak.

Hacıoğulları çifti konuyla ilgili açıklamalarında, toplumların sahip oldukları en büyük değeri, kimliği ve öz benliği olan kültürün gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Çift, yaptıkları gezilerde gördükleri kültürleri sadece kendilerinde saklı kalmasının doğru olmadığına inandıklarından bu güzellik ve değerleri gelecek nesillere fotoğraflarla anlatıp, paylaşmak düşüncesiyle bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.