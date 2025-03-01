Marifetli prenses 

Suna ERDEN

Uyuşturucu maddeleri ekmek arasında gizleyerek satışını yapan Efe Princess Igarri isimli kadın ile ondan kenevir alan Edgar Isheanesu Gundidza, Presley Myron Mufunda ve Kudakwashe Moyo dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, yeni bilgilere ulaşıldı. Princess’in küçük ekmekleri evde kendisinin hazırladığı, aralarına kenevir, hap gibi uyuşturucu maddeler yerleştirdiği ve satışını yaptığı öğrenildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20.15 raddelerinde CÖŞ ekibinin Gönyeli -Yenikent bölgesinde devriye görevinde oldukları bir esnada bir kafe işletmesinin otoparkı içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Gundiıdza ve Mufunda’yu tespit edildiğini söyledi.

Polis; gerçekleştirdikleri aramada zanlı Gundidza’nın giymekte olduğu ceketin sağ cebinde iki adet üzerinde naylon poşet içerisinde 4'er adet mini ekmek olduğunu ve ekmeklerin 2 tanesinin içerisinde birer gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis; 2 zanlının otoparka KG 047 plakalı araç̧ ile geldiklerinin öğrenilmesi üzerine yine aynı park yerinde yapılan aramada; aracın arka koltuğunda Kudakwashe Moyo'nun tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının yanındaki koltuk üzerinde 18 adet poşet içerisinde paketlenmiş̧ vaziyette mini ekmekler ve ekmeklerin içerisinde folyo kâğıdına sarılı birer gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Polis; zanlıların uyuşturucu maddeleri Efe Princess Igarri'den aldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlı Igarri'nin Lefkoşa’da tespit edilerek, Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini ifade etti.

Polisi görünce uyuşturucuları balkondan attı

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, duruşmadan sonra Efe Princess Igarri'nin ifade verdiğini, polisi görünce korkup uyuşturucu maddeleri evinin balkonundan attığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının gösterimi ile evin çevresinde yapılan aramada 21 gram hintkeneviri ve 28 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bularak, emare alındığını kaydetti. Polis, Efe Princess Igarri'nin aracında ikinci bir arama yapıldığını ve 3 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap bulunduğunu söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu Edgar Isheanesu Gundıdza’nın bin 550 gün, Presley Myron Mufunda’nın ise 20 gündür ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis; diğer iki zanlının ise öğrenci olduklarını söylediklerini, bu hususta da araştırma yaptıklarını dile getirdi.

Polis; alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.