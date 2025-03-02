Geçim zorlaştı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hayat gittikçe zorlaşıyor, insanlar eğlencelerinden, zevklerinden ve sosyal hayatlarından ödün vererek yaşamlarını sürdürüyor. Pahalılık ve enflasyon altında ezilen vatandaşlar, kazançlarıyla sadece ev ve kira ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylüyor.

Gelirlerinin büyük bir kısmını mutfak ihtiyaçlarına, geri kalanı; su, elektrik, akaryakıt gibi giderlere harcadıklarını dile getiren vatandaşlar, “Bir de çocuk varsa o zaman cebinizde para kalmıyor” diyor...

“Tatile çıkmak, eğlenmek artık lüks oldu” diyen vatandaşlar, geçimin her geçen gün zorlaştığını belirtiyor…

Ne dediler…?

Yaşar Demir

“Aylık gelirimi genelde mutfağa harcıyorum. Mutfak dışında bir yere harcayamıyoruz. Dar gelirli ve asgari ücretli insanlar çok zor geçiniyor. Kirada kalan ve asgari ücretle geçinen kişiler daha çok zorlanıyor. Hiçbir beklentim kalmadı çünkü her şey her gün daha kötüye gidiyor.”

Mehmet Yalçın

“Aylık gelirimi ailemin ihtiyaçlarına, mutfağa harcıyorum. Gezme, tatile gitme, eğlenme durumu artık kalmadı. Çocukların ihtiyaçları ve eğitimleri ile birlikte elde pek bir şey kalmıyor. Bu şekilde bir yaşam bizi çok mutlu etmiyor. Yetkililerden beklentimiz halkın halini görmelerini ona göre bir düzenleme yapmalarıdır.”

Mustafa Kapli

“Aylık gelirimin çoğunu gıdaya ve mutfağa harcıyorum. Gezme ve benzeri harcamalar için maddi durumumuz artık kalmadı. Şartlar çok zor, yetkililerden beklentimiz gıda ürünlerinin fiyatlarını çok daha sıkı denetim altında tutmalarıdır.”

Orhan Avcı

“Şu anda bu memleketten bir beklentimiz yoktur. Baştakiler değişmedikten sonra yeni jenerasyonlara bu görevi bırakmadıktan sonra vizyonu ve ufku açık kişilere görevi teslim etmedikten sonra biz bir arpa boyu yol gidemeyiz. Ben emekliyim ve aldığım para yetmediği için mecburen çalışıyorum. Özel bir yaşantımız kalmadı. Aldığım paralarla ancak faturalarımı ve mutfak masraflarımı karşılıyorum. Bu şekilde bir yaşam sürmekten dolayı mutlu muyum bilmiyorum ancak çocuklarımız ve gelecek nesiller için çok mutsuzum.”

Aygün Çakır

“Aylık gelirimi mutfağa harcıyorum. Mutfak dışında elektrik su benzin derken başka bir yere harcamaya para kalmıyor. Bu şekilde bir yaşam mutlu etmese de alıştık. Bu sisteme alışmazsak çok daha zor çekeriz o nedenle alıştık. Beklentim yok, çünkü yapılmayacağını bildiğim için bir beklenti içerisinde de değilim.”

Osman Kahraman

“Aylık gelirimi market, gıra, benzin, elektrik su gibi giderlere harcıyorum. Bunun dışında özel bir yaşantım için harcama yapamıyorum. Bu şekilde bir yaşamdan dolayı çok da şikayetçi değilim ancak yetkililerden beklentim; piyasadaki yüksek ve dengesiz fiyatlara yönelik bir denetim yapmalarıdır.”

İsmail Çiftçi

“Aylık gelirimizi mutfak, elektrik, su ve benzeri giderlere harcıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Bu şekilde pahalı bir yaşam beni mutlu etmiyor. Şu an torunum yanımda diye yüzüm gülüyor, yoksa yüzüm hiç gülmez. Beklentimiz yetkililerin artık yüzlerini halka dönmesi ve halkın yararına çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Ozansoy

“Aylık gelirimi marketlere, mutfak ihtiyacına, elektrik ve benzeri giderlere harcıyorum. Şu anki aylık kazancımla sosyal bir yaşantı veya tatile gitme planı yapmam söz konusu değildir. Bu şekilde bir yaşam beni mutlu etmiyor. Beklentimiz ekonomik olarak bazı şeylerin düzelmesi ve değişmesidir.”

Veli Şahin

“Aylık gelirimi çocuklarıma ve mutfağa harcıyorum ancak yetişmiyor. Mutfak masrafından başka bir şey yapmak mümkün değildir. Bu şekilde bir yaşam beni mutlu etmiyor. Yetkililerden çok şey bekliyoruz ancak bugün söylediklerini yarın unuttukları için bizler de bir beklenti içerisinde girmiyoruz.”

Eyüp Ahmet Pırnaz

“Aylık gelirimi genel olarak alışverişe, mutfağa harcıyorum. Fazla bir aktivitem olmuyor. Eskiden daha fazla dışarıya çıkar ailece yemek yerdik ancak şimdilerde bir- iki kez çıkabiliyoruz. Ekonomik şartlar bizi zorluyor. Yetkililerden gençlerin geleceği için yatırımlar yapmaları ve halk için çalışmalarını bekliyoruz.”

Burhan Ütük

“Aylık gelirimi mutfak alışverişine ve elektrik, su, kira gibi giderlerimize harcıyorum. Bu saydıklarım dışında pek bir özel harcamam çok nadirdir. Aylığımı aldığım zaman kendimi ödüllendirmek adına bir ailemle bir-iki kez yemeğe çıkıyorum. Bu şekilde bir yaşam sürmekten pek memnun değiliz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri ve ucuzlatmalarıdır.”

Şerife Erülgen

“Aylık gelirimi mutfak masraflarına, doktorlara ve ilaçlara harcıyorum. Bunun dışında pek bir harcama yapamıyorum. Bu şekilde yaşamaktan mutlu değilim ancak mutlu olmaya çalışıyorum.

Çünkü mutsuz olursam daha fazla hasta olacağım. Yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri ve ucuzlatmalarıdır.”