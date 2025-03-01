Avrupa toparlanmalı

Liberal Demokrat Parti ( LDP) Onursal Başkanı Besim Tibuk, ABD Başkanı Donald Trump’ın, basın önünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye yönelik tavrına tepki gösterdi.

Bu kadar çirkin bir Amerikalı görmediğini söyleyen Tibuk “ Trump ABD’min 300 yıllık itibarını zedelemiştir” dedi.



Trump’ın bu hareketinin Avrupalı liderleri uyandırdığını belirten Tibuk şunları kaydetti:

“Trump’ın bu hareketi Avrupa’nın toparlanması ve kendine gelmesi için bir fırsat olmuştur. Avrupalı liderler bunu iyi değerlendirecektir. Trump’ın ve Başkan Yardımcısı’nın bu hareketi çok kırıcı ve üzücü olmuştur. Tekrar ederek söylüyorum: ABD’nin 300 yıllık tarihi zedelenmiştir.”



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025, 10:01