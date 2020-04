Maske ve hijyen madde fiyatları ikiye katlandı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların hijyen madde, eldiven ve maske ihtiyacı artarken, fiyatlarda meydana gelen artışlar da dikkat çekiyor.

Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu bazı market işletmecileri, Coronavirüs öncesindeki fiyatların, şimdiki fiyatların altında olduğunu kabul ederken “Bunun ana nedeni ithal ürünlerde meydana gelen fiyat artışıdır” diyor.

İthalatın genellikle Türkiye’den yapıldığına dikkat çeken market işletmecileri, 85 milyonluk ülkede benzer sorunların yaşandığını belirtiyor ve malzeme temin etmenin dahi zorlaştığını ifade ediyor.

Talebin fazla, üretimin ise yetersiz olması nedeniyle fiyatların yükseldiğine dikkat çeken market işletmecileri “Bu artışın nedeni bizler değiliz. Hatta ithalatçılar da değildir. Sorun malzeme bulmaktır” diyor.



Talep arttıkça fiyat da arttı

Coronavirüs nedeniyle talep edilen ürünlerin başında gelen maske ve hijyen ürünlerinin fiyatları ise günden güne değişkenlik gösteriyor. Salgından önce uygun fiyatlarda olan maske, eldiven, saf alkol, hijyen ürünleri artan taleple birlikte zamlanırken, bazı market işletmecileri, Coronavirüs öncesindeki fiyatların, şimdiki fiyatların altında olduğunu kabul ederken “Bunun ana nedeni ithal ürünlerde meydana gelen fiyat artışıdır” dedi.

Hijyen ürünlerde son 40 günde yüzde 20 fiyat artışı olduğunu kaydeden market işletmecileri, bazı ürünlerin ise piyasada tükendiğini söyledi.

Fırsatçılara gün doğdu

Öte yandan Diyalog’un Lefkoşa’daki 3 büyük marketten yaptığı araştırmada aynı ürünün farklı fiyatlara satıldığı görüldü.

Örneğin bir markette litresi 37 liraya satılan saf alkol, başka bir markette 44.75 TL’den vatandaşa veriliyor. 10 adet kullan at eldiven bir markette 5 lira 20 kuruşa satılırken, başka bir yerde iki katı fiyata veriliyor ve 10 lira 20 kuruştan raflardaki yerini alıyor. Vatandaşlar, farklı fiyatların denetimsizlikten kaynaklandığını belirterek, yetkililerin fırsatçılara engel olmasını istiyor.

İşte 3 büyük marketteki hijyen ürünlerinin fiyatları:

Market 1

Kolonya: 9.99 TL

Saf Alkol: 29.50 TL (50 Cl)

Saf Alkol: 37.99 TL (1 LT)

Kullan At Eldiven: 5.20 (10’lu)

Kullan At Eldiven: 32.00 TL (100’lü)

Bez Maske: 64.00 TL (12’li)

Antibakteriyel jel: 9.20 TL (75 ml)

Market 2

Kolonya: 19.75 TL

Saf Alkol: 44.75 TL (1 LT)

Kullan At Eldiven: 10.20 (10’lu)

Kullan At Eldiven: 43.50 TL (100’lü)

Market 3

Kolonya: 9.00 (170 cc)

Saf Alkol: 13.75 TL (25 cl)

Kullan At Eldiven: 25.00 TL (100’lü)

Antibakteriyel jel: 9.25 TL (75 ml)

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 11:16