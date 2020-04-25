Corona Günleri

‘Coronavirüs’ salgını yüzünden bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kilo almamaya dikkat ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, diğer milletvekilleri gibi ‘Coronavirüs’ salgını yüzünden bir ayı aşkın süredir evinde kalıyor. Partililerle online görüşmeler yaptığını, televizyon izlediğini ve ev işlerinde hanıma yardımcı olduğunu belirten Özyiğit, özellikle enginar dolmasını çok sevdiğini belirterek “Şimdi tam da zamanıdır” diyor.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Özyiğit: Evdeyim. İki defa Başbakanlıkta parti başkanlarıyla birlikte bir araya geldik. İlki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusu üzerine idi. Bir diğer toplantı da partisel anlamda bakış açılarını aktarmak için oradaydık. Ekonomik anlamda alınabilecek tedbirlerle ile ilgili bizlere kısa bilgiler verdiler onun dışında bir araya gelmedik. Hükümet kendi bildiğini okuyor. Ben zaman zaman partiye gidiyorum çalışmalarımızı takip ediyorum. Örgüt binalarımızda çalışanlarımızın maaşlarını ödedik, yatırımları ile ilgili evrakları imzaladım, genelde bunlar için sokağa çıkıyorum.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Özyiğit: Yürüyüş kapsamında pek yapıyorum diyemem. Daha çok beslenmemize dikkat ediyoruz bu süreçte.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Özyiğit: Hanıma ev işlerinde yardım ediyorum. Özellikle enginar dolması yapılacaksa enginarların içini oymada hanıma yardımcı oluyorum.

Döviz aldı başını gidiyor

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Özyiğit: Bu arada on-line MYK ile toplantıları yapıyoruz. Bu süreçte izlediğimiz bazı filmler var tabi, kitap zaten bizim için vazgeçilmezdir, okuyorum. Blomberg takibi yapıyorum. Döviz aldı başını gidiyor takip ediyorum.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Özyiğit: Hayır inanmıyorum. Keşke yönetebiliyor diyebilseydim. Biz ilk günden kendilerine yardım etmek istedim. Biz siyaseti öteledik dedik, ekiplerimizle katkı koymaya hazır olduğumuzu da söyledik eleştirmek değil tavrımız fakat kendileri bu yardım elini kabul etmiyor. Bizim için toplumun ekonomik, sosyal yapısı ve normalleşme süreci bizim için önemlidir. Hala pandemi hastanesi neresi olacak buna dahi karar vermediler. LBNDH’yi pandemi hastanesi yaptılar bu sefer de insanların tümünü mağdur ettiler. Bir koordinasyon merkezi kurdular onlar Başbakanla koordine olamadı. Her kafadan bir ses çıkıyor ve tek seslilik yok. Hükümet bu süreci iyi yönetemiyor. Laf ile peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar yürümez.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Özyiğit: Bana göre, Sn. Cumhurbaşkanı yeterince etkin olmaya çalışıyor, ne zaman bir şey dese “Vay efendim bunu seçime yönelik yapıyor” şeklinde eleştiriliyor. Cumhurbaşkanının tek gailesi toplumun geleceği ve sağlığıdır ama bunu manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanı gerek Türkiye’ye, gerekse BM’ye mektup yazarak girişim yapmıştı. Rum tarafı ile de girişim yapmıştır ama iktidarın iki vekili tarafından adeta linç edilmeye çalışıldı bu doğru bir yaklaşım değildir. Burada kendilerine tavsiyem aklıselim davranmalarıdır.