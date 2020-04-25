Girne'de 23 nisan coşkusu evlere taşındı

Belediyenin gezi otobüsü, Girne sokaklarını dolaşarak, 23 Nisan müzikleri ve marşlarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Girne Belediyesi Gezi Otobüsü, Girne Sokaklarını Dolaşarak, 23 Nisan Müzikleri ve Marşlarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıdı.

Verilen bilgiye göre, etkinlik, saat 14.00’te, Kordonboyu’nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşuyla başladı. Burada, gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakıldı. Daha sonra Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle bayraklar ve balonlarla süslenen üstü açık gezi otobüsüyle kentin sokaklarında dolaşarak, çocukları ve halkı selamladı.

Kırmızı beyaz balonlar ve kurdelelerle süslenen gezi otobüsü, 23 Nisan çocuk şarkıları eşliğinde kent sokaklarında dolaşırken, kent sakinleri ve çocuklar, bayraklarla süslü balkonlarından bahçelerinden şarkılara eşlik etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyeye ait gezi otobüsüyle, öğleden sonra Girne ve bağlı köylerde 23 Nisan şarkıları eşliğinde şehir turu yapıldığını kaydetti.

Güngördü, toplumun virüsten korunması ve sağlıklı kalmasının yolunun zaruri haller dışında evlerde kalmak olduğunu hatırlattı.

Güngördü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, bu önemli günü Türk ve Dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Atatürk’ün önünde bir kez daha saygıyla eğildiklerini kaydetti.

Bu yıl farklı bir şekilde kutlansa da, çocukların büyüklerin 23 Nisan coşkusunda bir azalma olmadığını vurgulayan Güngördü, virüs tehdidinin sona ermesinden sonra, gelecek yıllarda 23 Nisanların çok daha güzel bir şekilde kutlanacağını dile getirdi.

Bayram: Gelecek güzel günlerin habercisi

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram da, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, bu yıl salgın nedeniyle biraz farklı kutlansa da, 23 Nisan coşkusunda bir azalma olmadığını hatta bu 23 Nisan’ın gelecek güzel günlerin haberi bile sayılabileceğini söyledi. Bayram, güzel günler için herkesin evlerinde güvende ve sağlıkla kalmalarını da istedi.

