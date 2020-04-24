Onur ULAĞ-Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleneksel törenler yapılmasa da hem çocuklar hem yetişkinler 100’üncü yıl gururunu evlerinden kutladı.

Evlerin içi, camları, balkonları Türk ve KKTC bayrakları ile donatıldı.

Çocuklar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği bayramı sosyal medyada şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek kutladı.

Bazı minikler de Atatürk ve 23 Nisan için hazırladığı hünerlerini sosyal medyada sergiledi.

Ülke genelinde belediyeler de çocuklar için etkinlikler düzenlerken, Lefkoşa’da gezi treni hayli ilgi gördü. Balonlarla süslenen, çocuklara özel parçaları ile Haspolat’tan turuna başlayan ve Lefkoşa’yı turlayan LTB Gezi Treni, geçtiği sokaklarda bölge sakinlerinin alkışları ile ilerledi.

Balkona çıkan çocuklar kadar yetişkinler de yaşanan coşkuya ortak oldu. Bazı çocuklarda gezi trenini yakında görmek için sokağa çıktı.

Türkiye ve KKTC’de eş zamanlı İstiklal Marşı okundu

Gün boyu evlerinde 23 Nisan’ı kutlamak için özel etkinlikler gerçekleştiren vatandaşlar akşam saat 21.00’de Türkiye ile eş zamanlı olarak balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Bayraklarla süslenen binaların pencerelerinden, balkonlardan alkış tutan vatandaşlar, büyük coşku yaşadı.

Yurdun dört bir yanında aynı saatte okunan İstiklal Marşı caddelerde yankılanırken, Coronavirüs 23 Nisan coşkunun yaşanmasına engel olamadı.

Başbakan Tatar da ulusal marşımızı okudu

Başbakanlık’ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel etkinlik düzenlendi.

Başbakanlık önünde 21.00’de başlayan etkinlikte Tatar, Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Başbakanlık personeli İstiklal Marşı okudu.

Başbakan Tatar, etkinlikte bir konuşma yaparak şunları söyledi: “TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde bu yıl bildiğiniz gibi maalesef Covid-19 dolayısıyla 23 Nisan’ı sahalarımızda, caddelerimizde yollarımızda değil ancak bu şekilde istiklal marşımızı coşku ile söyleyerek kutlamış oluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan gününü hep birlikte bu şekilde KKTC’de de anavatan Türkiye’de olduğu gibi bu şekilde kutladık. KKTC’nin geleceği için, çoluk çocuğumuzun bu ülkede var olma noktasında verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde hatırlayıp, bu şekilde andık.”