ABD ilk sırada

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 726 bini, ölenlerin sayısı ise 191 bini aştı.

Coronavirüsün merkez üstü haline gelen ABD'de son 24 saatte 2 bin 562 ölüm yaşanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243’e yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. Ülkede 24 saatte 5 bin 489 yeni vaka tespit edildi. İspanya'da son 24 saatte 367 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bini geçti.

Coronavirüste ilk sırada ABD; 886 bin 709 vaka ile yer alırken, sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa geliyor.

ABD

Küresel tehdit olmayı sürdüren Coronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 50 bini geçti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 562 artarak 50 bin 243’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 37 bin 617 artarak 886 bin 709’a ulaştı.



İngiltere

Birleşik Krallık'taki Corona salgınının son verileri açıklandı. Açıklamaya göre, 24 saat içinde 684 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 19 bin 506'ya yükselmiş oldu. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı içinde barındıran Birleşik Krallık’taki, Coronavirüsü salgını hakkındaki son gelişmeler açıklandı.

Ülkede son yapılan testlerde ise 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka son verilerle birlikte 143 bin 464’e yükselmiş oldu.

Rusya

Rusya’da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622’e yükselirken; 60 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615’e çıktı.

İspanya

Coronavirüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, son 24 saatteki veriler kamuoyuna duyuruldu. Reuters'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre, günlük can kaybı sayısı üç gün artmasının ardından nihayet düşüş gösterdi.

21 Nisan'da 430, 22 Nisan’da 435 ve dün 440 olarak açıklanan ölü sayısı dün 367 olarak kayıtlara geçti. Reuters’ın haberine göre bu ülkede son 1 aydaki en düşük rakam.

İran

Coronavirüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 93 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 5 bin 574’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı da 88 bin 194’e ulaşırken, 3 bin 121 hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu.

İtalya

İtalya’da Coronavirüs salgınında bir günde 464 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 549’a çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.

Son 24 saat içinde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576'ya ulaştı.

BBC’deki habere göre, bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.