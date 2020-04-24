İşkence Cep’te

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de günü birlik kiraladıkları eve gelmesini sağladıkları Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'yi kelepçe ile bağlayıp 5 saat boyunca tabanca ve bıçakla tehdit eden Mohammad Al Lubad ve Tufan Akbaş hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kendilerine 500 lira borcu olduğu gerekçesiyle alıkoydukları Algahani'ye baskı yapan zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların evinde yapılan aramada plastik kelepçeler bulunduğu belirtilirken, suça karışan 2 kişinin daha arandığı kaydedildi. Ayrıca zanlıların cep telefonunda işkence anlarının fotoğrafları olduğu da tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 12 Nisan 2020 tarihinde Doğanköy' de bir günlüğüne yer kiraladıklarını, kendilerinden 500 TL borç para alıp ödemeyen Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'nin hileyle bulundukları adrese gelmesini sağladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Algahani'yi ikametgâhın kapısının önünde darp edip zorla içeriye aldıktan sonra el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp bağladıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların daha sonra henüz tespit edilemeyen tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca Algahani'ye baskı yapıp, " 2 bin TL ödeyeceksin. Polise gidersen seni yine kaçırırız" sözleri ile tehdit ettiklerini ifade etti.

O anları çektiler

Olayın polise 13 Nisan 2020 tarihinde bildirildiğini kaydeden soruşturma memuru, zanlıların kaldıkları adreste tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, olayın meydana geldiği evde plastik kelepçe bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Mohammad AL Lubad’ın arabasında da plastik kelepçe bulunduğunu söyledi.

Zanlıların 6 günlük tutukluluk süresinde 6 ifade alınabildiğini kaydeden polis, ayrıca Tufan Akbaş’ın cep telefonunda, Algahani'nin sandalyeye elleri ve ayakları bağlı halde çekilen fotoğrafının bulunduğunu açıkladı. Polis, fotoğrafta zanlı Tufan Akbaş ile bir erkek şahsın ayağının görüldüğünü belirtti.

Virüs soruşturmaya etki ediyor

Polis, Algahani'nin suçun işlendiği evde, iki zanlı haricinde bir kadın ve bir erkek şahsın daha olduğu beyan ettiğini anlattı.

Polis, 22 Nisan’da zanlı Mohammad AL Lubad’ın suç mahallinde olduğuna dair gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Aranan şahsın kendisini cep telefonu ile aradığını belirten polis memuru, Güney Kıbrıs’a kaçtığını ve korktuğu için gelemeyeceğini söylediğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak iki şahsın yanı sıra bir tabanca ve bıçaklar olduğunu, Coronavirüs salgını nedeniyle soruşturmanın yavaş ilerlediğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen 5 günlük süreyi onayladı.