Medyada yaşanan gelişmeler ele alındı

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve Üst Kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Heyet ayrıca Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, yayıncılık politikaları, medya alanındaki güncel gelişmeler ve dijital dönüşümün etkileri ele alındı.

RTÜK heyeti, Türkiye’de yürütülen medya düzenlemeleri, denetim mekanizmaları ve medya okuryazarlığı projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile KKTC arasında medya alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılması konusu gündeme geldi.

Heyet meclisi gezdi

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde Meclis Genel Kurul Salonu da RTÜK heyetine gezdirildi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’den gelen heyetin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini ifade ederek, özellikle medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise parlamentoların demokratik sistemlerdeki yerine vurgu yaptı. Daniş, Cumhuriyet Meclisi’nin yalnızca yasama faaliyeti yürüten bir kurum olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının devletleşme mücadelesinin hafızası ve en temel dayanağı olduğunu ifade etti. Daniş, Türkiye ile KKTC arasındaki kurumsal bağların güçlenmesinin medya alanındaki iş birliklerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Daniş, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu (YYK) arasındaki ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini hatırlatarak, 2019 yılında başlatılan medya okuryazarlığı çalışmalarının genişletilerek sürdürüldüğünü kaydetti. Bu kapsamda öğretmen eğitimleri, uzman desteği, teknik iş birliği ve uluslararası toplantılarla tecrübe paylaşımının devam ettiği ifade edildi.

Yasal altyapı ihtiyacı ele alındı

Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşmede ise medya alanında karşılaşılan yapısal sorunlar, dijital platformların düzenlenmesi ve yasal altyapı ihtiyacı ele alındı. Üstel, RTÜK heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi medya alanında da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Üstel, dijital medyanın gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon ve sosyal medya alanında yeni düzenleme ihtiyaçlarının ortaya çıktığını belirterek, bu konuda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Kamu düzenini ve toplum huzurunu koruyacak bir yayıncılık anlayışının önemine işaret eden Üstel, RTÜK ile iş birliğinin bu süreçte katkı sağlayacağını söyledi.

RTÜK Başkanı Daniş de Başbakanlık’taki görüşmede medya sektörünün yalnızca yayıncılık değil aynı zamanda ekonomi, turizm ve ülke tanıtımı açısından stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Dijital mecraların gelişmesiyle birlikte geleneksel medyanın bazı zorluklarla karşılaştığını belirten Daniş, bu süreçte yasal düzenlemelerin ve kurumsal iş birliklerinin önem kazandığını ifade etti.

Daniş ve Büyükelçi Başçeri ile görüştü

Ziyaretler karşılıklı hediye takdimi ve iş birliği mesajlarıyla tamamlandı.

