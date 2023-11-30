Tüm hücreler doldu taştı

Suna ERDEN

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde KKTC’de kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek, tutuklanan Afrikalı 7 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da duruşmaya çıkarılan 4’ü Nijeryalı, biri Zimbabweli, bir diğeri Kongo uyruklu 7 zanlının devriye gezen polis ekiplerinin pasaport kontrolü esnasında tespit edildiği açıklandı.

Zanlılardan en uzun süredir kaçak olan kişinin 2 bin 896 gün ile Zimbabwe uyruklu Hilariy Muhpuho olduğu belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 25 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pasaport kontrolü için durdurduğu Zimbabwe uyruklu Hilariy Muhpuho’nun 21 Aralık 2015 tarihinden beri 2 bin 896 gün ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, Kongo uyruklu Binene Cohantan’ın ise 21 Kasım 2022 tarihinden beri 361 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 26 Kasım saat 01.00 sıralarında da Gönyeli’de pasaport kontrolü için durdurulan Nijeryalı zanlılar Nosa Eenehıkare’nin Şubat 2022 tarihinden beri 298 gün, John Nezeki’nin 25 Kasım 2021 tarihinden beri 732 gün, Prencep Nananyere’nin 30 Eylül 2022 tarihinden beri 422 gün, Nelson Nana’nın 11 Aralık 2020 tarihinden beri bin 80 gün ve Chukvidi Okafar’ın 25 Nisan 2020 tarihinden beri bin 310 gün KKTC ikamet izinsiz olarak kaldıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 09:59