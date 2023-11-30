Kimyager olacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisinde dün sabah meydana gelen olayda Uganda uyruklu olan 27 yaşındaki Kimya Bölümü öğrencisi Marvin Mwesigma Aine, kaldığı yurt odasının balkonundan dengesini kaybederek, 18 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre; olay sabah 08.00 sıralarında yaşandı. Öğrenci yurdunun 4.katında kalan Marvin Mwesigma Aine, balkonda olduğu esnada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Olay yerine giden sağlık ekibi Marvin Mwesigma Aine’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olayın ardından bölgeyi kordon altına alarak inceleme yaptı. Marvin Mwesigma Aine’nin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ülkemize 2022 yılının Ocak ayında gelen ve Kimya Bölümü’ne kayıt yaptıran gencin 2.sınıf öğrencisi olduğu ve notlarının da oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 yıl sonra mezun olarak kimyager olarak memleketine dönecek olan Marvin Mwesigma Aine’nin beklenmedik ölümü, okul arkadaşlarını yasa boğdu.

