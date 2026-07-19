Mesajı Yılmaz verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmayacağı, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC'ye geleceği öğrenildi. Yılmaz'ın törenlerde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenirken, Türkiye'den çok sayıda bakan, milletvekili, bürokrat ve davetli heyetin de adaya gelmesi öngörülüyor.

Kutlamalar bugün başlıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü kapsamında düzenlenecek kutlamalar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın bugün saat 12.00'de BRT'den yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Kutlamaların ilk gününde saat 18.00'de Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlenecek. Ardından saat 18.30'da Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı'nda, saat 19.00'da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda tören gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de saat 19.30'da Meclis bahçesinde resepsiyon verecek. 20 Temmuz Pazartesi günü ilk tören saat 08.00'de Yavuz Çıkarma Plajı'nda yapılacak. Aynı saatte Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda da tören düzenlenecek. Gün boyunca Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ile Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale'de de anma törenleri gerçekleştirilecek.

Erhürman ve Yılmaz konuşma yapacak

Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde saat 17.30'da başlayacak törenin ardından kutlamaların ana programı saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek resmigeçit töreniyle devam edecek. Törende Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayrak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarının ardından resmigeçit gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK gösteri yapacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon verecek. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, pazartesi günü saat 18.00'de Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026, 04:33