Miktar limit üstü

Gönyeli’de evine yapılan baskında 37 gram hintkeneviri ile 3 adet uyuşturucu hap bulunan Serhat Ilıcan hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Uyuşturucu suçlarından yargılanmak üzere 21 Ekim 2020 tarihinde cezaevine gönderilen sanık, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 18 ay hapse mahkûm edildi.

Davanın kararında sanığın denetimli serbestlikten yararlanmak istediği ancak yasada ön görülen miktarın çok üzerinde uyuşturucuyla yakalandığı, bu nedenle talebinin kabul edilmediği açıklandı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık hakkındaki karar oy birliğiyle alındı.

Kararı okuyan Başkan Gazi, ülkede yaygınlık gösteren uyuşturucu suçlarının önüne geçilebilmesi için caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini dile getirdi. Gazi, denetimli serbestlik talebinde bulunan sanığın tasarrufunda azami miktarın 3 katı madde bulunduğuna dikkat çekti. Gazi, benzer suçlardan sabıkası bulunan sanığın aleyhine getirilen davalardan 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik polisi, 12 Ekim 2020 tarihinde Serhat Ilıcan’ın evinde arama yapmış, hintkeneviri ve uyuşturucu hap bulmuştu. Tutuklanan sanık ifadesinde Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu aldığını itiraf etmişti. Sanık, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.