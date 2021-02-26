Yatırımcının önü açılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı doğrultusunda tarıma dayalı sanayilerin geliştirilmesi yönünde desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Verilen bilgiye göre; Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd’yi ziyaret ederek, tesiste incelemelerde bulundu. Şirket direktörleri Tayfun ve Arda Tüccar, Bakan Çavuşoğlu’na tesiste yapılan çalışmalarla ilgili teknik bilgiler verdi.

Bakan Çavuşoğlu, tarıma dayalı sanayileri yerinde ziyaret edip, sorunlarını tespit edip, yatırımcıların önünü açmak için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd.’yi ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 2017 yılında hazırlanan ancak bir türlü uygulama aşamasına geçilemeyen Tarım Master Planı’nın detaylandırılıp, geliştirilmesiyle ilgili harekete geçtiklerini ifade ederek, tarım sektöründe bölgesel bazda yapılacak çalışmalarla plansız üretimin önüne geçilebileceğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla destek verileceğini ve Tarım Master Planı doğrultusunda, İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretimini destekleme kararı alındığını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, tesisi ziyaretinde ülkenin önemli bir ürünü olan zeytinin yıllardır eksikliği bulunan yeşil, siyah zeytin ve çeşitlerinin yaratılması arayışına cevap bulduklarını belirterek, birçok yatırımcının başka işlerden kazandıklarını, üretime yönelik yatırım için kullandığına işaret etti.

“Sektöre yatırımımız devam edecek”

Şirket Direktörü Tayfun Tüccar, “Bakanımızın sektöre olan ilgisinden, sektöre daha fazla yatırım yapabileceğimizi anlamış bulunuyoruz. Sektöre yatırımımız devam edecek” dedi.

Şirketin bir diğer Direktörü olan Arda Tüccar ise “Dedemin ismi, babamın yatırımı ve benim işletmeciliğimle geleneğimizi geleceğe taşıyoruz” dedi.

Tüccar, zeytinin anavatanı olan Kıbrıs’ta yıllardan beridir yapılan geleneksel zeytin üretimini, yeni vizyon ve teknolojinin yardımıyla halkla buluşturduklarını söyledi.