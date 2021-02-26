Bitmesi için talimat verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, dün Gazimağusa Limanı’na giderek, 2017’de bir bölümü yıkılan ve yeniden yapımı için çalışmaların başlatıldığı ahşap iskeleyi inceledi.

Verilen bilgiye göre, Canaltay, ahşap iskelenin yıkılan 30 metrelik bölümünün yeniden yapımı için geçtiğimiz dönem başlatılan proje çalışmalarının tamamlanması için gerekli talimatları verdi.

Bakan Canaltay, incelenmesi sırasında Mağusa Denizciler Birliği ile Deep Dive Dive Center temsilcileri ve Gazimağusa Liman Başkanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileriden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Resmiye Canaltay, Gazimağusa Limanı’nda yaptığı incelemenin ardından Gazimağusa Posta Dairesi Merkez Şubesi’ne giderek, yaşanılan sorunlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Bakan Canaltay’ın, şubenin gümrükleme işlemlerinin de yapıldığı Gazimağusa Paket Postanesi’nin, iş yoğunluğu da göz önüne alındığında mekan olarak oldukça yetersiz kaldığını, personelin ise çağ dışı koşullarda hizmet vermeye çalıştığını gözlemlediği kaydedildi.