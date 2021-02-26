Cenevre’de hedef belli

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenleneceği açıklanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantının, taraflar arasında müzakere edilebilecek ortak bir zeminin olup olmadığının belirlenmesini hedeflediğini bildirdi.

Bakan Ertuğruloğlu, BM öncülüğünde 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5+1 formatındaki gayriresmi toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, 5+1 toplantının Türk tarafının önerisi olduğunu, bunun gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"5+1 toplantının hedefi, taraflar arasında müzakere edilebilecek ortak bir zeminin olup olmadığının tespit edilmesidir. 5+1'in, 2017'de Crans Montana'da çöken sürecin kaldığı yerden devamı olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1'de güven artırıcı önlemlerin gündem olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1'de 52 yıldır süren başarısız toplumlar arası görüşmeler sürecindeki konular olmayacaktır. Bu toplantı, bir önü açık müzakere sürecinin başlangıcı değildir."

Toplantıyı hedefinden saptırmaya çalışanlara fırsat vermemek için de Cenevre'de olacaklarını vurgulayan Ertuğruloğlu, bir toplantıda belki ortak hedefin olup olmadığının belirlenemeyebileceğini, 2-3 toplantının daha yapılabileceğini ancak bunun çok uzun bir takvime yayılmasının sağlıklı bir yaklaşım olmayacağını ifade etti.

Ertuğruloğu, "5+1'in yapılacağı toplantı masasında Avrupa Birliği (AB) temsilcisinin bulunmasını kabul etmiyoruz. AB'den birileri toplantının olduğu mahallerde bulunmak istiyorlarsa bulunurlar. Cenevre'de olacaklardır mutlaka, toplantı saatleri dışında ikili temas yapabileceklerdir." şeklinde konuştu.

"Lute, konunun ne olduğunu gayet iyi biliyor"

Bakan Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'un gelecek ay Ada'ya gelerek taraflarla yeniden temaslarda bulunabileceğiyle ilgili soruya, "Lute, konunun ne olduğunu gayet iyi biliyor. Türk tarafının duruşunu da biliyor ve buna saygılı olduğunu da defalarca ifade etmiştir. Değindiğim çerçevenin dışında bir hedef öngördüğünü düşünmek istemiyorum." dedi.

