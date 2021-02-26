Yardımseverlere güveniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğrencilerin Anayasa’nın öngördüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarına vurgu yaparak, tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek uzaktan eğitim konusunda yaşanılan cihaz ve altyapı eksikliklerinin kısa sürede giderileceğine inanç belirtti.

150 adet tablet bağışında bulunan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel’i kabulünde konuşan Amcaoğlu, Creditwest Bank’ın Yönetim Kurulu dahilinde tüm yönetici ve çalışanlarına bu anlamlı bağış için teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle yaşanılan zorlu süreç içerisinde çocuklar için yardıma koşan tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür eden Amcaoğlu, Creditwest Bank’ın bu anlamlı bağışının diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyledi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise, böyle anlamlı bir projede yer aldıkları için çok mutluu olduklarını, banka olarak vizyonlarının ‘Kıbrıs’ta Kıbrıs için çalışmak’ olduğunu belirterek, bu bağışı çocuklar için severek gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, eğitimde fırsat eşitliğinin temel bir hak olduğunu söyleyerek, bireylerin gelişmesinde ve toplumun kalkınmasında eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.