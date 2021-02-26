Borçlar yeniden yapılandırılacak

Meclis Genel Kurulu dün saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı. Genel kurulda ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri yapıldı, Meclis komitelerinin üyelik adaylıklarına ilişkin karar okundu, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde UBP’den Faiz Sucuoğlu, Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda; CTP’den Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli; HP’den Jale Refik Rogers görev yapacak.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komitesi’nde ise UBP’den Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu; CTP’den Özdil Nami ve Fazilet Özdenefe: HP’den Tolga Atakan yer alacak.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasası’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Erhürman: Kaynaklar doğru ve adil kullanılmalı

Bu bölümde ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret eden Erhürman, kaynakları doğru ve adil bir şekilde dağıtmak gerektiğini dile getirdi.

Devletin borçlanma rakamlarına işaret eden Erhürman, bahsedilen 200 milyon TL’lik borcun Merkez Bankası’ndan normalde yılsonunda 13’üncü maaş ödemeleri için alındığını ifade etti.

Erhürman, 4’lü hükümet döneminde döviz krizi yaşanırken borçlanmaya gidileceği için yapılan eleştirileri anımsatarak, “Sayın Ersin Tatar’ın bize özür borcu var” dedi.

300 milyon TL’lik borcun hükümetin görev süresini aşan bir süreye yayıldığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Siz sizden sonra gelecek hükümetin kucağına her halükarda 300 milyon TL’lik bir ateşten top bırakacaksınız.. Durum böyleyken harcama planının Meclis’le paylaşılması şarttır..”

Türkiye ile protokolün 2,5 milyar TL olarak imzalanacağını ancak bu rakamın programlı bir şekilde alınması gerektiğini söyleyen Erhürman, özel sektör odaklı bir protokol imzalanması gerektiğini kaydetti.

“AB’den gelen aşıların yüzde 20’si bizim”

Avrupa Birliği üzerinden gelecek aşılar konusuna da değinerek, adaya gelen aşıların en az yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türklerin hakkı olduğunu ancak bugüne kadar aşının sadece yüzde 10’unun verildiğini söyleyen Erhürman, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı’nın gerekli adımları atması gerektiğini kaydeden Erhürman, Güney Kıbrıs’tan turistlerin geçmesine izin verilmesiyle alakalı girişimlere bugünden başlanması gerektiğini söyledi.

Hellimle ilgili girişimlerin devam ettiğini ifade eden Erhürman ekonominin kendi ayakları üzerinde durması için girişimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Taşımacıların geçen Mart’tan beri oturduğunu ancak bu kişilerden seyrüsefer, muayene, t izni gibi ödemelerin alındığını söyleyen Erhürman, bunun harcama planının doğru yapılmadığını gösterdiğini kaydetti.

Erhürman uçuşların düzenlenmesiyle ilgili yayımlanan NOTAM’ın detayları hakkında bilgi istedi.

Saner, soruları yanıtladı

Meclis Genel Kurulunda daha sonra Başbakan Ersan Saner kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.

Başbakan Ersan Saner, ödeme zorluğu olan herkesin borcunun yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Hellim için, sütte de belirli bir kaliteye ulaşmak gerektiğini söyleyen Saner bunun için elbirliğiyle çalıştıklarını anlattı.

Başbakan Saner, Güney Kıbrıs’tan geçişlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

1,500 TL’lerle ilgili Bakanlar Kurulu kararının açık olduğunu belirten Saner, şu ana kadar 12 bin 600 başvuru alındığını ifade etti, bunun kabul edilebilir limitler içinde olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, protokolle ilgili detayların Ankara görüşmesinden sonra belli olacağını da anlattı.

Krediler konusunda ellerinden gelen kaynak akışını sağlayacaklarını söyleyen Saner, amacın ülke ekonomisini ayakta tutmak olduğunu belirtti.

NOTAM konusunda da, uçuşların öğrencilerin gelmesi için açıldığını, karantina koşullarının sağlanamayacağı nokta gelirse uçuşların durdurulacağını söyleyen Saner, kendi düşüncesinin, örneğin öğrenci ailelerinin, karantina koşullarını yerine getirebilecek herkesin gelebilmesine olanak sağlamak yönünde olduğunu anlattı.

Şahiner, ihale şartnamesini sordu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek akaryakıt ihalesi konusunda güncel konuşma yaptı. Kıb-Tek’in bir yıl boyunca kullanacağı yakıt için ihaleye çıkıldığına işaret eden Şahiner, şartnamede sorunlu maddeler olduğunu anlattı, konuyla ilgili teknik bilgi verdi.

Konşimento istenmesi konusunun uluslararası teamüllere aykırı olup olmadığını soran Şahiner, konunun hukuki boyutunun araştırılması gerektiğini de söyledi.

Şahiner, daha önce yıllık ihale olarak çıkılan ihalenin neden iki parça olarak çıkıldığını sordu.

Kıb-Tek’in zarar ettirilemeyeceğinin yasayla belirlendiğine işaret eden Şahiner, önceki hükümet döneminde eğer kurum zarara uğratıldıysa bunun hesabının sorulup sorulmayacağını sordu.

Arıklı: Rapor kamuoyuna açıklandı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Göreve geldiği anda, akaryakıt taşıma ihalesini gördüğünü anlatan Arıklı, önceki ihalede, ilgili firmanın daha ucuz ve kalitesiz bir yakıtı kuruma teslim ettiğini, kurumun firmaya ceza kestiğini ve MİK’in ilgili firmayı ihaleden men ettiğini anımsattı.

Kıb-Tek’le ilgili hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandığında herkesin neden kurum konusunda bu kadar hassas olduklarını görebileceğini söyleyen Arıklı, sıkıntılı ihaleyi iptal ettiklerini belirtti.

Şu anda Mart-Nisan sonuna kadar yetecek yakıt olduğunu, uluslararası ihale için zaman gerektiğini dile getiren Arıklı, bu nedenle elden alım için MİK’e yetki verildiğini belirtti.

Şahiner’in belirttiği teknik şartlar konusunda gereğini yapacaklarını anlatan Arıklı, kendisine uyarısı için teşekkür etti.

Kıb-Tek’in yapılmayan zamlar nedeniyle 330 milyon TL zararı olduğunu kaydeden Arıklı, kurumun devletten de alacağı olduğunu belirtti.

Kıb-Tek’te şu anda sürdürülebilir bir yapı olmadığını dile getiren Arıklı, kurumun maliyet kalemlerini sıraladı, şu anki fiyatların bunu karşılamadığını anlattı.

Filtrelerin bakım bedeli 5 milyon TL

Mevcut jeneratörlerin filtre bedellerinin 32 milyon dolar olduğunu ve yıllık 5 milyon dolar bakım bedelleri bulunduğunu kaydeden Arıklı, bunun sağlanmasıyla sağlık sorunlarına yol açan kirliliğin de önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Arıklı, fiyat denetimleri konusundaki bir soru üzerine, piyasanın denetlenmesi ve ucuzlatılması için önümüzdeki ay Türkiye’den yetkililerin katılımıyla çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Döviz arttığında fiyatların arttığını ancak düştüğünde fiyatların düşürülmediğini söyleyen Arıklı, halkın rahatlatılması için fiyat denetimi konusunda çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Arıklı, tüm bu çalışmalar ve Hal Yasası için milletvekillerinden destek istedi.

Şahali: Amcaoğlu görevden alınacak mı?

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklar başlıklı konuşma yaptı. Eğitimde öğrencilerin ülkeye gelmesinin, yüz yüze eğitimin konuşulduğu bir dönemde eğer Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu görevden alınacaksa bunun bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, karar yetkisi Başbakanda olsa da toplumun bir sabrı olduğunu kaydetti.

Şahali, “hükümettin vücut bütünlüğü sağlayamadığını” ve bunun nedeninin kurultaylar olduğunu söyledi.

Şahali, Kalkınma Bankası’na yapılan görevlendirmenin toplumda “infial yarattığını” da kaydetti.



Oğuz: Aynı konular konuşuluyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’te iki haftadan beri aynı konuların konuşulduğunu söyleyerek, muhalefet vekillerine yönelik samimiyet eleştirisinde bulundu.

Oğuz, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası’nın krediler konusunun sıkı takipçisi olduğunu söyledi.

UBP kurultayının parti içinde bir konu olduğunu, UBP kurultayının ülkedeki sorunların önüne geçmemesi gerektiğini, ülkenin temel sorununun ekonomi ve sağlık olduğunu dile getiren Oğuz, UBP’nin enerjisi ve vizyonunun ülke yönetmeye yeterli olduğunu belirtti.

Oğuz, gümrükle ilgili yeni çıkarılan genelgeye değinerek, ülke esnafını korumak adına genelgenin çıkarıldığını ancak kararın gerekirse değiştirilebileceğini, genelgenin iptal edileceğini söyledi.

Atakan: Yükseköğretim ve turizm darbe aldı

HP Milletvekili Tolga Atakan, “pandemi dönemi ve sonrasına turizm eğitim ve ulaştırma planlaması” konusunda konuşma yaptı.

Hükümetin nöbetçi bakan bırakarak, Meclis’te bulunmamasını eleştirdi.

Ülkenin iki lokomotif sektörü yükseköğretim ve turizmin, pandemiden dolayı ciddi darbe aldığını, ülkenin ciddi bir kayıp içinde olduğunu söyleyen Atakan, mahalli gelirlerde yaşanan dramatik gerilemeye işaret etti.

Bu iki sektörü incelikle planlamak gerektiğini söyleyen Atakan, bu planlama noktasında hükümetin başarısız olduğunu ileri sürdü.

Uçuş sayılarının artırılması ve azaltmasının uygun karantina ortamının sağlanması koşuluyla sorun yaratmayacağını dile getiren Atakan, bu noktada yaşanabilecek sorunların, yükseköğretimde geleceğe yönelik de soruna yol açabileceğini söyledi.

Turizmde 1 Nisan hedefi konduğunu, ancak bunun söylemde kaldığını sektörel bir planlama yapılmadığını söyleyen Atakan, komşu ülkelerin bu noktada yaptıklarından örnekler verdi.

İncirli, Meclis’in adresini okudu

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “COVID 19 sağlık krizi” konusunda konuşma yaptı.

Sağlık Bakanının Meclis yolunu bulamadığını savunan İncirli, Meclis’in adresini okuyarak, bakana Meclise gelme çağrısı yaptı.

Sağlıkta ve ekonomide zorluklar yaşandığını, kapanmaların ciddi ekonomik ve sosyal yıkımları bulunduğunu dile getiren İncirli, ülkenin yoksullaştığını, bütçe açığının büyüdüğünü, hükümetin borçlarına yeni borçlar eklediğini söyledi.

Sağlıkla ilgili çalışmaların tamamlanmaması, sağlık sisteminin güçlendirilmemesi üzerine ikinci kapanmanın gerçekleştiğini söyleyen İncirli, tüm dünya üçüncü dalgayı konuşurken biz bu dalgaya göğüs gerebilecek miyiz?” diye sordu.

Oğuz: Üstel yoğun çalışıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in yoğun çalıştığını söyledi.

Oğuz, pahalı bir yöntemle COVID 19 ile mücadele edildiğini, karantina otellerine ciddi bir para ayrıldığını belirtti.

Denetimin önemine işaret eden Oğuz, halkla beraber bir mücadele verildiğini söyledi.

Kitlerle ilgili fiyat araştırması yapıldığını belirten Oğuz, PCR kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değindi.

Doktor sayısının artırılmasına yönelik de gerekli desteğin verildiğini söyleyen Oğuz, öğrencilerin gelmesi ile ilgili karantina ücretleri konusunda bilgi vererek, kötü izlenim vermeme açısından öğrencilerin kötü şartlarda karantinaya girmesini istemediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından genel kurul tamamlandı. Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 11:48