Minareliköy baskını

Aldığı ihbar üzerine Minaereliköy'de sanayi bölgesinde bulunan bir apartmanda arama yapan polis, tümü yabancı uyruklu 21 kişi tespit etti. Aralarında Liberya, Kenya, Bangladeş, Zimabwe uyruklu şahısların olduğu 21 kişinin ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirlendi. Kayıt dışı kalıp kayıt dışı çalışan zanlılar cezaevine gönderilirken, hangi iş yerlerinde çalıştırıldıklarına dair açıklama yapılmadı.

Polis, 21 Ekim 2022 tarihinde Minaereliköy'de Kirli Sanayi Bölgesinde bir apartman içerisinde Uwariame Chukwuemeka Miracle Isewede, Omenasa Patrick Oghenekevwe, Uche Divine Ozoemena, Orok Eyong Besong, Anthony Lebron Boykaı, Onyebuchi Theadus Keke, Benjamin Ifeanyi Nwabundo, Ebubechukwu Mac Vıncent, Kelechi Promise Eluwa, Ogheneruona Godwin Udumebraye, Kayode Mathew Ogunmoyole, Chibuzo Ifeanyi Onyeokoro, Izuchukwu Samuel Orjıka, Toritseju Clinton Bruce, Franklin Osinachi Okechukwu, Paulinus Chukwuka Nwagu, Olutope Abiodun Olosho, Chizoba Ezenwa, Hannah Olama Johnkalu, Onome John’un tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde tespit edilen 21 kişinin ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.